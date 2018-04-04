Суд вынес приговор двум обвиняемым за избиение и обстрел полицейских

Вологодской области суд вынес приговор двум мужчинам, которые обстреляли и избили сотрудников полиции. Третий преступник получил условный срок. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.

Зимой прошлого года между обвиняемыми и местной жительницей произошел конфликт, после которого она вызвала полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, подсудимые распылили газ из баллончиков в лица полицейским. После этого они выстрелили из пистолета в сторону полицейского и ранили его в грудь. Следователя и старшего эксперта избили бейсбольной битой.

Во время осмотра места жительства одного из обвиняемых следователи нашли наркотики массой не менее десяти граммов. В результате суд приговорил

32-летнего

подсудимого к лишению свободы сроком на семь лет и десять месяцев, его 39-летнего

сообщник получил три года условного срока.