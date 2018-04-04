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Суд вынес приговор двум обвиняемым за избиение и обстрел полицейских
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Суд вынес приговор двум обвиняемым за избиение и обстрел полицейских 

360tv.ru 2 часа назад
В Вологодской области суд вынес приговор двум мужчинам, которые обстреляли и избили сотрудников полиции. Третий преступник получил условный срок. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.
Зимой прошлого года между обвиняемыми и местной жительницей произошел конфликт, после которого она вызвала полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, подсудимые распылили газ из баллончиков в лица полицейским. После этого они выстрелили из пистолета в сторону полицейского и ранили его в грудь. Следователя и старшего эксперта избили бейсбольной битой.
Во время осмотра места жительства одного из обвиняемых следователи нашли наркотики массой не менее десяти граммов. В результате суд приговорил
32-летнего
подсудимого к лишению свободы сроком на семь лет и десять месяцев, его  39-летнего
подельника — к семи годам исправительной колонии строгого режима. Их  26-летний
сообщник получил три года условного срока.
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