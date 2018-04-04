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Во Владимире задержаны подозреваемые в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере
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Во Владимире задержаны подозреваемые в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 38 минут назад
29 марта текущего года в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УМВД России по городу Владимиру на одной из улиц областного центра задержан 28-летней житель города Лакинска. По ранее полученной полицейскими информации молодой человек мог быть причастен к незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков.
В ходе личного досмотра данная информация нашла своё подтверждение, оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемого 70 полимерных пакетиков с неизвестным содержимым. Впоследствии экспертным заключением установлено, что в изъятых свертках находилось синтетическое наркотическое средство, относящееся к группе a-PVP, общей массой 31,63 грамма.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру установлено, что изъятую массу фигурант планировал сбыть на территории области бесконтактным способом, организуя тайники-закладки.
При аналогичных обстоятельствах сотрудниками ОНК городского Управления МВД совместно с сотрудниками Управления Росгвардии был задержан и 23-летней житель областного центра, у которого было обнаружено и изъято 62 полимерных пакетика с характерным содержимым.
Экспертизой подтверждено, что содержимым является синтетическое наркотическое средство, относящееся к группе a-PVP, общей массой 27,25 грамма.
В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.
Фигуранты находятся под арестом.
Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемых к аналогичным эпизодам преступной деятельности.
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