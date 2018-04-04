В Ингушетии грозненца осудили на 10 лет за три покушения на жизнь имама

По данным следствия, 27 августа 2016 года 37-летний обвиняемый совместно с двумя сообщниками в селении Али-Юрт Назрановского район планировал совершить убийство религиозного деятеля Ингушетии. При появлении в мечети во время утренней молитвы предполагаемой жертвы он должен был сказать об этом сообщникам, которые бы убили его. Однако попытка сорвалась, так как мужчина в этот день в мечети не появился.

Как считают следователи, вторая попытка покушения была совершена 30 августа 2016 года, когда обвиняемый с сообщником припарковал начиненный мощным самодельным взрывным устройством автомобиль «ГАЗ-31105» вблизи одного из домов в селении Али-Юрт. По данным следствия, мужчина собирался дистанционно подорвать бомбу в тот момент, когда имам окажется в зоне поражения, но автомобиль был обнаружен бдительным местным жителем, который сообщил об этом в правоохранительные органы

Третью попытку убийства обвиняемый, по версии следователей, предпринял 13 декабря 2016 года. Вооружившись автоматическим оружием, он с сообщниками прибыл на окраину селения Али-Юрт, однако был задержан местными жителями и передан сотрудникам правоохранительных органов. За убийство религиозного деятеля, по версии следствия, обвиняемый должен был получить 30 тысяч долларов. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии, религиозный деятель, на которого готовились покушения, — имам Иса Цечоев.

"Суд признал мужчину виновным по статьям «Покушение на убийство», «Незаконное хранение или ношение взрывных устройств» и «Незаконное хранение или ношение оружия» УК РФ и приговорил его 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", — говорится в сообщении. Кроме того, осужденный должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

"Расследование уголовного дела в отношении сообщников осужденного продолжается", — отмечает ведомство.