Южноуралец сделал вишни для кованого дерева в память о жертвах пожара в Кемерово

Мастер из Озёрска Андрей Рыбин сделал вишни для кованого дерева, которое установят в Кемерово в память о жертвах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». На призыв прислать веточки откликнулись кузнецы из 22 городов России . Посылку с работой южноуральца уже отправили авторам проекта.

Сделать композицию предложили кузнецы из Ульяновска . В память о жертвах пожара они решили выковать вишнёвое дерево. По проекту, скульптура будет высотой четыре с половиной метра. Сделать ягоды ульяновцы попросили коллег.

— Я решил участвовать в проекте, потому что трагедия в Кемерово не оставила меня равнодушным, — говорит Андрей Рыбин. — По времени работа заняла восемь часов — от задумки образа до финишного покрытия лаком.

Кузнечным ремеслом Андрей занимается четвёртый ход, возглавляет Южно-Уральское отделение Творческого союза кузнецов России. Фантазия мастера ограничивалась только размерами. По условиям проекта, веточки должны быть не больше 25 сантиметров в высоту.

В высоту вишенки 25 сантиметров

Вишенки уже прислали кузнецы из нескольких городов страны.

Памятное дерево в Кемерово общим весом около 700 килограммов планируют установить летом.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. По официальной информации, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок, пострадали более 50.

Прокуратура Челябинской области вместе с МЧС начала проверки пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.

74.ru тоже проверил, куда ведут пути эвакуации пяти крупнейших торгово-развлекательных комплексов Челябинска . Подробности — в нашем репортаже.