Южноуралец сделал вишни для кованого дерева в память о жертвах пожара в Кемерово 

Мастер из Озёрска Андрей Рыбин сделал вишни для кованого дерева, которое установят в Кемерово в память о жертвах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». На призыв прислать веточки откликнулись кузнецы из 22 городов России. Посылку с работой южноуральца уже отправили авторам проекта.
Сделать композицию предложили кузнецы из Ульяновска. В память о жертвах пожара они решили выковать вишнёвое дерево. По проекту, скульптура будет высотой четыре с половиной метра. Сделать ягоды ульяновцы попросили коллег.
— Я решил участвовать в проекте, потому что трагедия в Кемерово не оставила меня равнодушным, — говорит Андрей Рыбин. — По времени работа заняла восемь часов — от задумки образа до финишного покрытия лаком.
Кузнечным ремеслом Андрей занимается четвёртый ход, возглавляет Южно-Уральское отделение Творческого союза кузнецов России. Фантазия мастера ограничивалась только размерами. По условиям проекта, веточки должны быть не больше 25 сантиметров в высоту.
В высоту вишенки 25 сантиметров
Вишенки уже прислали кузнецы из нескольких городов страны.
Памятное дерево в Кемерово общим весом около 700 килограммов планируют установить летом.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. По официальной информации, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок, пострадали более 50.
Прокуратура Челябинской области вместе с МЧС начала проверки пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.
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