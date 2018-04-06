СКР рассказал о ходе расследования дела о пожаре в ТЦ в Кемерове

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР продолжает расследование уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове , сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Светлану Петренко

«Следствием изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области , а также контролирующих органах. В настоящее время следователями проводится активная работа по исследованию этих документов», — говорится в сообщении.

Следователями также детально изучается процесс организации противопожарной безопасности в ТЦ и анализируются должностные инструкции лиц, отвечающих за ее обеспечение. Следствие устанавливает причины и условия, которые предшествовали трагедии и привели к ней. Отмечается, что на данный момент назначены и проводятся пожарно-техническая, судебная строительная, ситуационная и ряд других экспертиз.

По уголовному делу предъявлены обвинения по различным статьям 7 фигурантам дела.

«Кроме того, деятельность отдельных чиновников проверяется на предмет коррупционной составляющей. Продолжается установление всех причастных к трагедии. В ближайшее время следствием будет дана правовая оценка действиям еще ряда лиц, в том числе представителей контролирующих и надзорных органов, а также всех собственников», — говорится в сообщении ведомства.

В СКР также добавили, что следствие проводится максимально открыто, и ведомство намерено на постоянной основе информировать о ходе расследования и его результатах.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе дети.