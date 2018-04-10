Облсуд в Кемерово в четверг рассмотрит жалобу на арест экс-главы стройнадзора Кузбасса

КЕМЕРОВО , 10 апреля. / ТАСС /. Кемеровский областной суд 12 апреля рассмотрит апелляционную жалобу бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилии Комковой, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и арестованной по ходатайству следствия до 25 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда во вторник.

"Заседание по рассмотрению апелляционных жалоб Танзилии Комковой и ее адвоката назначено на 12 апреля на 14:00 (10:00 мск)", — сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, на прошлой неделе Комкова подала апелляцию на решение Центрального районного суда Кемерова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2018 года. Она стала шестой из семи фигурантов уголовного дела, обжаловавших арест.

Седьмой фигурант уголовного дела — технический директор ККК Георгий Соболев — апелляцию не подавал.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено 7 фигурантам, все они были арестованы до 25 мая.