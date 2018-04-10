Ещё
Облсуд в Кемерово в четверг рассмотрит жалобу на арест экс-главы стройнадзора Кузбасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Облсуд в Кемерово в четверг рассмотрит жалобу на арест экс-главы стройнадзора Кузбасса 

ТАСС 18 часов назад
Фото: ТВ Центр
КЕМЕРОВО, 10 апреля. /ТАСС/. Кемеровский областной суд 12 апреля рассмотрит апелляционную жалобу бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилии Комковой, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и арестованной по ходатайству следствия до 25 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда во вторник.
"Заседание по рассмотрению апелляционных жалоб Танзилии Комковой и ее адвоката назначено на 12 апреля на 14:00 (10:00 мск)", — сказала собеседница агентства.
Как сообщал ТАСС, на прошлой неделе Комкова подала апелляцию на решение Центрального районного суда Кемерова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2018 года. Она стала шестой из семи фигурантов уголовного дела, обжаловавших арест.
В пятницу областной суд рассмотрел жалобы пяти обвиняемых на решение Заводского районного суда Кемерова — арендатора сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок, гендиректора компании-собственника здания ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Юлии Богдановой, руководителя и сотрудника компании-поставщика системы пожарной сигнализации «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и Александра Никитина, а также сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина. В отношении всех областной суд оставил решения суда первой инстанции без изменения, жалобы — без удовлетворения.
Седьмой фигурант уголовного дела — технический директор ККК Георгий Соболев — апелляцию не подавал.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено 7 фигурантам, все они были арестованы до 25 мая.
ТАСС: последние новости
Руководство музея в Якутии присвоило 40 млн рублей из зарплатного фонда учреждения Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу "приморских партизан" Суд в Москве продлил арест обвиняемого в хищении средств дольщиков бизнесмена Пинкевича
 Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления626
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей69
Небо над Сирией опустело348
Британия отказалась бомбить Сирию56
Россия откажется от украинских двигателей9
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение