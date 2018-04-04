Пенсионер обезвредил юных грабителей

Фото с ресурса http://thirdforcenews.org.uk Трое несовершеннолетних подростков из Владимирской области (двоим — по 14 лет, одному — 15 лет) попытались совершить преступление в духе 90-х. Школьники в масках, вооруженные палкой и травматическим пистолетом, ворвались в поселковый магазин и потребовали от продавца передать им все содержимое кассы.

Стоит отдать должное 64-летнему пенсионеру-торговцу, который не растерялся, а выскочил из-за прилавка и, не испугавшись пистолета, попытался скрутить хотя бы одного из налетчиков. Перепуганные детишки разбежались, почувствовав отпор.

Несмотря на юный возраст налетчиков к уголовной ответственности их привлечь можно (она наступает с 14 лет). Следственным комитетом по Владимирской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

На допросе у следователя приятели пояснили, что сговорились совершить преступление для добычи денег. Поведение подозреваемых на контроле у органов системы профилактики. Изучается обстановка в семьях, где воспитываются дети. Расследование уголовного дела продолжается.