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Пенсионер обезвредил юных грабителей
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Пенсионер обезвредил юных грабителей 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса http://thirdforcenews.org.uk  Трое несовершеннолетних подростков из Владимирской области (двоим — по 14 лет, одному — 15 лет) попытались совершить преступление в духе 90-х. Школьники в масках, вооруженные палкой и травматическим пистолетом, ворвались в поселковый магазин и потребовали от продавца передать им все содержимое кассы.
Стоит отдать должное 64-летнему пенсионеру-торговцу, который не растерялся, а выскочил из-за прилавка и, не испугавшись пистолета, попытался скрутить хотя бы одного из налетчиков. Перепуганные детишки разбежались, почувствовав отпор.
Несмотря на юный возраст налетчиков к уголовной ответственности их привлечь можно (она наступает с 14 лет). Следственным комитетом по Владимирской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), которая предусматривает до двух лет лишения свободы.
На допросе у следователя приятели пояснили, что сговорились совершить преступление для добычи денег. Поведение подозреваемых на контроле у органов системы профилактики. Изучается обстановка в семьях, где воспитываются дети. Расследование уголовного дела продолжается.
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