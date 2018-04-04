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Трое владимирских школьников в масках совершили налет на магазин
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Трое владимирских школьников в масках совершили налет на магазин 

Свободная пресса 1 час назад
Во Владимирской области трое подростков стали фигурантами уголовного дела о разбое после того, как попытались ограбить магазин в местном поселке Городище. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
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