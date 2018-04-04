Ещё
Дорогостоящие иконы изъяли у бизнесмена в Санкт‐Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорогостоящие иконы изъяли у бизнесмена в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники полиции провели обыск в квартире бизнесмена и обнаружили 97 дорогостоящих икон в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Бизнесмен руководил компанией
ООО «Компас-Строй», которая реализовывала алкогольную продукцию без необходимых документов. Он задолжал государству 56 миллионов рублей
из-за  неуплаты налогов. После обыска в квартире предпринимателя обнаружили 97 икон, стоимость некоторых из них достигает 100 тысяч долларов. Проводится расследование.
Таможенная служба Домодедово задержала гражданина Израиля, который попытался вывезти из России икону Божией Матери с ковчегом «Умягчение злых сердец».
360tv.ru: последние новости
Бывший военнослужащий армии США убил свою российскую жену в Италии и покончил с собой ‐ СМИ Эксперты предположили, кто может занять место «вора в законе №1» Шакро Молодого после его ареста Гражданин Узбекистана два месяца развращал несовершеннолетнюю дочку своей сожительницы в Санкт‐Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию78
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна78
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии82
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение