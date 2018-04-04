Дорогостоящие иконы изъяли у бизнесмена в Санкт‐Петербурге

Сотрудники полиции провели обыск в квартире бизнесмена и обнаружили 97 дорогостоящих икон в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Бизнесмен руководил компанией

ООО «Компас-Строй», которая реализовывала алкогольную продукцию без необходимых документов. Он задолжал государству 56 миллионов рублей

из-за неуплаты налогов. После обыска в квартире предпринимателя обнаружили 97 икон, стоимость некоторых из них достигает 100 тысяч долларов. Проводится расследование.