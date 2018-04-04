За преступления в сфере госзакупок будут лишать свободы на 12 лет

За преступления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд будут наказывать лишением свободы на срок до 12 лет. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал принять во втором чтении.

В Уголовный кодекс предлагается внести две новые статьи. Одна из них предусматривает ответственность за злоупотребления. Наказанием по ней может быть штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ещё одна статья устанавливает наказание за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок. За такие деяния предусмотрены штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа.

От 7 до 12 лет тюрьмы можно будет получить, если преступление совершено по предварительному сговору или при совершении преступления в особо крупном размере.