Ещё
За преступления в сфере госзакупок будут лишать свободы на 12 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За преступления в сфере госзакупок будут лишать свободы на 12 лет 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
За преступления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд будут наказывать лишением свободы на срок до 12 лет. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал принять во втором чтении.
В Уголовный кодекс предлагается внести две новые статьи. Одна из них предусматривает ответственность за злоупотребления. Наказанием по ней может быть штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Ещё одна статья устанавливает наказание за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок. За такие деяния предусмотрены штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа.
От 7 до 12 лет тюрьмы можно будет получить, если преступление совершено по предварительному сговору или при совершении преступления в особо крупном размере.
Парламентская газета: последние новости
Челябинского судью могут привлечь за педофилию по представлению главы СК Бастрыкина В Саратовской области остановленный пьяный водитель ударил сотрудника ДПС ножом в шею Жителя Ставрополя подозревают в использовании рабского труда в своём хозяйстве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию81
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»297
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна78
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии85
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение