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Курские полицейские проинспектировали Северо-западный микрорайон и нашли украденные запчасти
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Курские полицейские проинспектировали Северо-западный микрорайон и нашли украденные запчасти 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В ходе профилактического рейда стражи порядка также выявили нарушителей спокойствия и родителей, которые не заботятся о своих детях
В мероприятии были задействованы все подразделения курской полиции.
— В результате проведённых мероприятий был выявлен ряд граждан, проживающих на территории обслуживания Северо-Западного отдела полиции, которые были поставлены на профилактический учёт. Среди них 2 семьи, которые не исполняли обязанности по воспитанию своих детей. Также, лица, злоупотребляющие спиртными напитками, доставлявшие неудобства своим соседям, — сообщил начальник Северо-западного отдела полиции Олег Куцевалов.
Кроме того, стражи порядка выявили гараж, где находились похищенные запасные части от автомобиля. По данным оперативников, автомобиль не так давно был похищен. Подозреваемых в совершении этого преступления уже установили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Для снижения уровня преступности в регионе такие рейды будут проводить постоянно.
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