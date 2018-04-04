Курские полицейские проинспектировали Северо-западный микрорайон и нашли украденные запчасти

В ходе профилактического рейда стражи порядка также выявили нарушителей спокойствия и родителей, которые не заботятся о своих детях

В мероприятии были задействованы все подразделения курской полиции.

— В результате проведённых мероприятий был выявлен ряд граждан, проживающих на территории обслуживания Северо-Западного отдела полиции, которые были поставлены на профилактический учёт. Среди них 2 семьи, которые не исполняли обязанности по воспитанию своих детей. Также, лица, злоупотребляющие спиртными напитками, доставлявшие неудобства своим соседям, — сообщил начальник Северо-западного отдела полиции Олег Куцевалов.

Кроме того, стражи порядка выявили гараж, где находились похищенные запасные части от автомобиля. По данным оперативников, автомобиль не так давно был похищен. Подозреваемых в совершении этого преступления уже установили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Для снижения уровня преступности в регионе такие рейды будут проводить постоянно.