Полицейские задержали четырех злоумышленников, подозреваемых в организации ограбления 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Рязани

26 марта в полицию обратился 92-летний рязанец, который сообщил, что в квартире на него напал незнакомец. На место немедленно выехали сотрудники полиции. Оперативники уголовного розыска расспросили пострадавшего и выяснили, что около 11 часов в квартиру пенсионера через домофон обратился незнакомый мужчина. Он сказал, что собирается отдать долг, поэтому пожилой рязанец его впустил.

По словам пенсионера, летом прошлого года на его даче подряжалось на работы несколько мужчин. В конце сезона двое из них заняли в долг у пожилого человека 150 тысяч рублей и до сих пор не вернули деньги. Незнакомец, войдя в квартиру, попросил, где можно присесть, чтобы оформить расписку в получении денег.

Пенсионер проводил мужчину на кухню, там злоумышленник толкнул ветерана Великой Отечественной войны на пол, заклеил ему рот клейкой лентой, которую принес с собой, и связал руки. Затем злоумышленник начал искать деньги. Добычей грабителя стали купюры, спрятанные в комнате. Забрав деньги, злоумышленник развязал пенсионеру руки, оклеил «скотч» с лица и скрылся.

Полицейские постарались собрать всю информацию о преступлении и злоумышленнике и вскоре обнаружили «следы», оставленные незнакомцем в квартире пострадавшего. На записях камер видеонаблюдения, установленных во дворе, сотрудники полиции увидели, как злоумышленник подходит к подъезду, в котором живет пострадавший. Непосредственно перед дверью злоумышленник прятал лицо за букетом цветов, однако на подходе к дому система видеонаблюдения запечатлела его лицо. В ходе опроса жильцов ближайших домов выяснилось, что утром в день ограбления во двор заезжала незнакомая машина, возможно, на ней и приехал подозреваемый.

Эксперты-криминалисты проанализировали следы пальцев рук, обнаруженные в пострадавшей квартире, по автоматизированным базам криминалистического учета и выяснили, что к ограблению причастен 46-летний уроженец Московской области . Ранее он был судим за кражу. В последнее время он не имел постоянного места жительства, но полицейские нашли злоумышленника.

Параллельно отрабатывалась информация о подозрительной автомашине. Фигуранты пытались скрыться, один из них уехал в Краснодарский край . В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и задержали четверых причастных к ограблению: 46-летнего уроженца Московской области и трех жителей Рязани в возрасте 48-50 лет. Один из них ранее был судим за убийство.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

92-летний ветеран Великой Отечественной войны во время ограбления пережил сильнейший стресс и после этого почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья. 2 апреля пожилой человек скончался. Если при проведении судебно-медицинской экспертизы будет установлено, что смерть ветерана стала прямым следствием действий злоумышленников, то, кроме ответственности за грабеж, они будут наказаны за особо тяжкое преступление.