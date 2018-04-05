Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в обналичивании денежных средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что двое жителей Казани , не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции в интересах клиентов за комиссионное вознаграждение. По имеющейся документально подтвержденной информации, в результате противоправной деятельности участники группы извлекли незаконный доход в размере свыше 3 млн 170 тысяч рублей.

В ходе проведения обысков по местам жительства подозреваемых и в офисе организации, задействованной в схеме обналичивания, сотрудники полиции обнаружили и изъяли оргтехнику, использующуюся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, около 300 банковских карт, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные денежные средства на общую сумму 550 тысяч рублей.

Кроме этого полицейские установили, что один из организаторов противоправной схемы — 40-летняя жительница Казани — под предлогом совершения финансово-хозяйственных операций по приобретению сварочного оборудования похитила свыше 2 млн рублей у одной из строительных фирм.