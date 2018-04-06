Полицейского в Татарстане заподозрили в получении крупной взятки

"По версии следствия, в производстве следственной части главного следственного управления МВД по Татарстану находилось уголовное дело в отношении четырех граждан по факту ведения незаконной банковской деятельности. При этом оперативное сопровождение по делу оказывало подразделение по борьбе с организованной преступностью", — говорится в сообщении.

В сентябре 2017 года Пахомов, как считает следствие, по сговору с неустановленными должностными лицами МВД по Татарстану предложил одному из фигурантов уголовного дела передать семь миллионов рублей должностным лицам МВД за решение вопроса о непривлечении его и его знакомых к уголовной ответственности.

"Однако мужчина сообщил о противоправных действиях полицейского в органы госбезопасности , после чего все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. В результате 5 апреля после получения суммы 100 тысяч долларов Пахомов был задержан", — отмечает ведомство.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СК.