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Полицейского в Татарстане заподозрили в получении крупной взятки
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Полицейского в Татарстане заподозрили в получении крупной взятки 

РИА Новости 1 час назад
КАЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из отделов управления уголовного розыска МВД по Татарстану Романа Пахомова, которого подозревают в получении взятки в семь миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"По версии следствия, в производстве следственной части главного следственного управления МВД по Татарстану находилось уголовное дело в отношении четырех граждан по факту ведения незаконной банковской деятельности. При этом оперативное сопровождение по делу оказывало подразделение по борьбе с организованной преступностью", — говорится в сообщении.
В сентябре 2017 года Пахомов, как считает следствие, по сговору с неустановленными должностными лицами МВД по Татарстану предложил одному из фигурантов уголовного дела передать семь миллионов рублей должностным лицам МВД за решение вопроса о непривлечении его и его знакомых к уголовной ответственности.
"Однако мужчина сообщил о противоправных действиях полицейского в органы госбезопасности, после чего все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. В результате 5 апреля после получения суммы 100 тысяч долларов Пахомов был задержан", — отмечает ведомство.
В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СК.
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