Полицейские в Татарстане задержали подозреваемых в получении незаконного денежного вознаграждения

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан (дислокация г. Альметьевск ) по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержали директора одного из управлений Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к чиновнице обратился предприниматель, пожелавший оформить паспорта наружной рекламы. Однако подозреваемая вернула документы мужчине, сообщив, что скоро ему позвонят и помогут в оформлении. Вскоре с ним связался 37-летний местный житель, предложивший помощь и потребовавший за свое содействие 120 тысяч рублей. После перевода указанной суммы, документы были оформлены. В дальнейшем мужчина запросил за свои услуги еще 15 тысяч рублей, которые потерпевший передал уже под контролем оперативников УЭБиПК МВД по РТ . Он был задержан с поличным.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов СУ СК России по Республике Татарстан в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Кроме этого, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и находятся в ИВС отдела МВД России по Альметьевскому району.