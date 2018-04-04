Арестовали владельца воронежской сауны, где из-за взрыва погибли двое

В среду, 4 апреля, Левобережный районный суд арестовал 48-летнего владельца воронежской сауны, где из-за взрыва погибли два человека и один пострадал, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, громкое ЧП произошло 11 декабря 2016 года в сауне на Монтажном проезде. По информации следователей, владелец сауны и отеля кустарным способом установил газовое оборудование за несколько месяцев до трагедии. В результате произошла утечка, и прогремел взрыв.

Бизнесмена отправили под домашний арест, но из-за нарушений исполнения наказания, суд изменил меру пресечения. Его взяли под стражу в зале суда, он арестован на два месяца.