Cотрудниками МВД России выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности в отношении участников группы, занимающейся торговлей людьми

С 2016 по 2017 год полицейскими были задержаны организаторы и участники группы.

В марте текущего года сотрудниками правоохранительных органов дополнительно выявлено три эпизода противоправной деятельности задержанных, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 127.1, ч.3 ст. 240 и ч. 2 ст. 241 УК РФ.

В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и подписки о невыезде.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности задержанных, их соучастников и потерпевших.