Ещё
Cотрудниками МВД России выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности в отношении участников группы, занимающейся торговлей людьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Cотрудниками МВД России выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности в отношении участников группы, занимающейся торговлей людьми 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, УУР ГУ МВД России по Пермскому краю и УУР МВД по Удмуртской Республике дополнительно выявлено три эпизода противоправной деятельности ранее задержанных предполагаемых организатора и участников международной группы, занимавшихся торговлей людьми с целью их сексуальной эксплуатации.
С 2016 по 2017 год полицейскими были задержаны организаторы и участники группы.
В марте текущего года сотрудниками правоохранительных органов дополнительно выявлено три эпизода противоправной деятельности задержанных, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 127.1, ч.3 ст. 240 и ч. 2 ст. 241 УК РФ.
В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и подписки о невыезде.
Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности задержанных, их соучастников и потерпевших.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Перми трое граждан признанны виновными в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков Полицейскими Томска пресечена незаконная реализация контрафактной продукции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию78
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна78
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии82
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение