Cотрудниками МВД России выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности в отношении участников группы, занимающейся торговлей людьми 

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, УУР ГУ МВД России по Пермскому краю и УУР МВД по Удмуртской Республике дополнительно выявлено три эпизода противоправной деятельности ранее задержанных предполагаемых организатора и участников международной группы, занимавшихся торговлей людьми с целью их сексуальной эксплуатации.
С 2016 по 2017 год полицейскими были задержаны организаторы и участники группы.
В марте текущего года сотрудниками правоохранительных органов дополнительно выявлено три эпизода противоправной деятельности задержанных, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 127.1, ч.3 ст. 240 и ч. 2 ст. 241 УК РФ.
В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и подписки о невыезде.
Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности задержанных, их соучастников и потерпевших.