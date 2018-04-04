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Пьяный житель Ленинского района чуть не зарезал гостя
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Пьяный житель Ленинского района чуть не зарезал гостя 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Ленинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, который подозревается в покушении на убийство 33-летнего гостя. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 1 апреля в квартире одного из домов по улице Профинтерна между хозяином и гостем возникла ссора. Оба мужчины были пьяными. Словесная перепалка перешла во взаимные оскорбления, а затем подозреваемый схватил нож и ударил гостя в шею.
Раненого мужчину обнаружил сосед злоумышленника, который и вызвал врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. Свою причастность к противоправному деянию злоумышленник не отрицает. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В настоящее время расследование продолжаются, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, рецидивист зарезал нового знакомого в центре Нижнего Новгорода.
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