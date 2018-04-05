Военный офицер в Подмосковье мошенническим путем «заработал» на командировках 10 млн руб

Подмосковье по материалам военных прокуроров возбуждено уголовное дело в отношении офицера по факту мошенничества с денежными средствами, предназначенными для служебных командировок, злоумышленник незаконно обогатился на 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Московской городской военной прокуратуры.

«51-й военной прокуратурой гарнизона в ходе проверки исполнения бюджетного законодательства установлено, что офицер одной из воинских частей в течение трех лет представлял в финансовый орган заведомо подложные документы о расходах за проживание в гостиницах в период служебных командировок и таким способом похитил свыше 10 миллионов рублей», — поясняется в материале.

По материалам военных прокуроров военным следственным отделом по Балашихинскому гарнизону в отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по признакам трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере.