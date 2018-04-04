Суд Новокуйбышевска оштрафовал мигранта, обматерившего полицейского

В ходе судебного разбирательства установлено, что 22 октября 2017 года, в Новокуйбышевске, сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в городскую больницу для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Находясь в процедурном кабинете городской больницы, в присутствии посторонних лиц — медицинского персонала задержанный мужчина стал вести себя агрессивно, оскорбляя сержанта полиции грубой нецензурной бранью, чем унизил его честь и достоинство.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого преступления полностью признал и извинился перед сотрудником полиции.

Мировой судья признал подсудимого виновным и приговорил его к штрафу семь тысяч рублей в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.