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Суд Новокуйбышевска оштрафовал мигранта, обматерившего полицейского
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Суд Новокуйбышевска оштрафовал мигранта, обматерившего полицейского 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Новокуйбышевске мировой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого в оскорблении представителя власти, сообщает прокуратура Самарской области.
В ходе судебного разбирательства установлено, что 22 октября 2017 года, в Новокуйбышевске, сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в городскую больницу для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Находясь в процедурном кабинете городской больницы, в присутствии посторонних лиц — медицинского персонала задержанный мужчина стал вести себя агрессивно, оскорбляя сержанта полиции грубой нецензурной бранью, чем унизил его честь и достоинство.
В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого преступления полностью признал и извинился перед сотрудником полиции.
Мировой судья признал подсудимого виновным и приговорил его к штрафу семь тысяч рублей в доход государства.
Приговор суда вступил в законную силу.
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