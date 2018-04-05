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На Ямале завершено расследование дела о гибели ребенка во время заготовки дров
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На Ямале завершено расследование дела о гибели ребенка во время заготовки дров 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Надыме в суд передано уголовное дело о гибели малолетнего ребенка во время заготовки дров. Двое местных жителей обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).
«В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину и чистосердечно раскаялись. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Ребенок погиб 11 февраля, когда двое жителей тундры заготавливали дрова. Во время валки дерева мужчины отвлеклись и не заметили, как мальчик слез со снегохода на котором сидел, и направился к ним. В этот момент на него упала спиленная лиственница. От полученных травм ребенок скончался.
Фото Евгения Поторочина
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