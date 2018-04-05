На Ямале завершено расследование дела о гибели ребенка во время заготовки дров

Надыме в суд передано уголовное дело о гибели малолетнего ребенка во время заготовки дров. Двое местных жителей обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

Ребенок погиб 11 февраля, когда двое жителей тундры заготавливали дрова. Во время валки дерева мужчины отвлеклись и не заметили, как мальчик слез со снегохода на котором сидел, и направился к ним. В этот момент на него упала спиленная лиственница. От полученных травм ребенок скончался.