Пилот и врач ответят в суде Москвы за ложные данные о здоровье для допуска к летной работе

Материалы уголовного дела в отношении пилота и врача-терапевта передали в суд Москвы , фигуранты проходят по делу о взятках за ложные данные о состоянии здоровья для допуска к летной работе, сообщает Telegram-канал Следственного комитета РФ «По данным следствия, врач-терапевт Центральной клинической больницы гражданской авиации получала от начальника летного отдела АО «Комиавиатранс» взятки за ускорение процесса обследования пилотов, а также сокрытие при заполнении медицинских документов сведений о выявленных заболеваниях, исключающих допуск к летной работе», — говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении обоих обвиняемых направлено в суд.