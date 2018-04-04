Ещё
Пилот и врач ответят в суде Москвы за ложные данные о здоровье для допуска к летной работе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пилот и врач ответят в суде Москвы за ложные данные о здоровье для допуска к летной работе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Материалы уголовного дела в отношении пилота и врача-терапевта передали в суд Москвы, фигуранты проходят по делу о взятках за ложные данные о состоянии здоровья для допуска к летной работе, сообщает Telegram-канал Следственного комитета РФ.
«По данным следствия, врач-терапевт Центральной клинической больницы гражданской авиации получала от начальника летного отдела АО «Комиавиатранс» взятки за ускорение процесса обследования пилотов, а также сокрытие при заполнении медицинских документов сведений о выявленных заболеваниях, исключающих допуск к летной работе», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении обоих обвиняемых направлено в суд.
РИАМО: последние новости
По факту пожара в торговом центре на востоке Москвы возбудили уголовное дело Двоих убитых мужчин обнаружили в гаражном боксе в Мытищах Жительницу Подмосковья приговорили к 9 годам за убийство бабушки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию81
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»297
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна78
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии85
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение