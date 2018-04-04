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Саратовец не хотел выдавать разбившего ему голову знакомого
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Саратовец не хотел выдавать разбившего ему голову знакомого 

Новости Саратова 23 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Стражей порядка и врачей потерпевший убеждал в том, что упал сам.
19-летний житель поселка Светлый поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом 5 марта в полицию сообщил дежурный врач медицинского учреждения.
— Со слов пострадавшего телесные повреждения он получил по собственной неосторожности при падении возле клуба в поселке Октябрьский городок, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.
Однако после проведенной проверки участковый выяснил, что потерпевший по какой-то причине не хотел выдавать своего знакомого. В итоге полиция задержала 19-летнего жителя поселка Октябрьский городок. Злоумышленник уже признался, что ударил своего оппонента во время ссоры. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.
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