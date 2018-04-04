Ещё
В Саратове подозреваемую в убийстве мужа приговорили к 7 годам колонии за взятку полицейскому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

В Саратове подозреваемую в убийстве мужа приговорили к 7 годам колонии за взятку полицейскому 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, в начале февраля текущего года женщина предложила начальнику отдела полиции МВД РФ по Аткарскому району 2900 евро в качестве взятки. Незаконное вознаграждение предназначалось для того, чтобы правоохранительные органы не проводили проверку информации о причастности подозреваемой к убийству собственного мужа. В Саратов женщина приехала, чтобы скрыться от федеральных властей и «начать жизнь с чистого листа».
«Полицейский принять деньги отказался, а действия злоумышленницы пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций по ходатайству следователя на ее денежные средства в сумме 5600 евро наложен арест», — говорится в сообщении.
Свою вину подсудимая признала в полном объеме. Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 205 695 рублей с отбыванием в колонии общего режима.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Кровавая драма: офицер задушил жену и покончил с собой Юноши в масках нападали на прохожих в Екатеринбурге Нарушение пожарной безопасности: суд приостановил работу двух ТЦ в Ставрополе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда
Сестры с электродами в мозге покончили с собой28
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»84
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля29
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран37
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение