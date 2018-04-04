В Саратове подозреваемую в убийстве мужа приговорили к 7 годам колонии за взятку полицейскому

Напомним, в начале февраля текущего года женщина предложила начальнику отдела полиции МВД РФ по Аткарскому району 2900 евро в качестве взятки. Незаконное вознаграждение предназначалось для того, чтобы правоохранительные органы не проводили проверку информации о причастности подозреваемой к убийству собственного мужа. В Саратов женщина приехала, чтобы скрыться от федеральных властей и «начать жизнь с чистого листа». «Полицейский принять деньги отказался, а действия злоумышленницы пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций по ходатайству следователя на ее денежные средства в сумме 5600 евро наложен арест», — говорится в сообщении. Свою вину подсудимая признала в полном объеме. Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 205 695 рублей с отбыванием в колонии общего режима