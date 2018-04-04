В Ростовской области задержан отравитель сотрудников авиазавода таллием

Сотрудники МВД России по Ростовской области задержали подозреваемого в отправлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева таллием. Об этом сообщили ТАСС в среду, 4 апреля, в пресс-службе ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 37-летний житель Таганрога . В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия», — сказали в ведомстве.

Соли таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам крови, — обнаружили у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников ТАНТК.

По словам мэра Таганрога Андрея Лисицкого, все обратившиеся за медпомощью уже выписались из больниц. Они проходили лечение в больнице скорой помощи Таганрога, Ростовской областной больнице, а также в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского в Москве . Все помещения, в которых работали пострадавшие, были проверены специалистами Роспотребнадзора

Кроме того, городской суд Таганрога обязал предприятие, где отравились сотрудники, проводить периодические медосмотры работников и следить за качеством воды. По словам представителей завода, в настоящее время все сотрудники, которые по заключениям медиков имеют отклонения по содержанию таллия, получают необходимую помощь от предприятия.

Руководство завода считает отравление сотрудников «бытовым конфликтом». Таллий при производстве на заводе не используется, сообщали ранее на предприятии.