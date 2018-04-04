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В Воронеже студентка обвинила таксиста в ограблении, отомстив за спор во время поездки
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В Воронеже студентка обвинила таксиста в ограблении, отомстив за спор во время поездки 

Вести Воронеж 24 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
За оговор девушку привлекли по статье о ложном доносе. В Воронеже студентка заявила о грабеже в полицию, чтобы отомстить таксисту. Но в итоге она сама оказалась подозреваемой по делу о ложном доносе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в среду, 4 апреля. В феврале 2018 года 21-летняя девушка сообщила стражам порядка, что стала жертвой ограбления в такси. На неё якобы напал водитель и отобрал кошелёк с деньгами. События происходили во время поездки, пояснила студентка. Полицейские предупредили девушку об ответственности за ложны донос и начали проверку. По её результатам привлекли не таксиста, а саму заявительницу. — Было установлено, что девушка сознательно оговорила водителя такси. В действительности, студентка вызвала такси и сделала заказ о поездке. По дороге у неё возник спор с водителем о стоимости услуги. Поэтому студентка попросила отвезти её обратно домой, решив впоследствии, таким способом, проучить и наказать обидчика, — рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. Когда стражи порядка выяснили настоящие обстоятельства истории, девушка призналась, что обманула. В отношении неё возбудили уголовное дело. За ложный донос фантазёрке грозит до 3 лет лишения свободы.
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