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В Волгограде в 3 раза выросла раскрываемость преступлений, совершенных ОПГ
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В Волгограде в 3 раза выросла раскрываемость преступлений, совершенных ОПГ 

АиФ Волгоград 28 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоград занял четвертое место из 13 по раскрываемости тяжких преступлений среди других городов-миллионников, кроме того, в нем в три раза увеличилась раскрываемость преступлений, совершенных организованными группами.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», такие данные озвучил 4 апреля начальник полиции города Алексей Гусев, выступивший перед депутатами с отчетом по итогам 2017 года. По данным правоохранителей, снизилось количество зарегистрированных изнасилований, разбоев и грабежей, причинений вреда здоровью. Выросла раскрываемость преступлений, связанных со сбытом наркотиков, убийств, краж авто и экономических преступлений.
«Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений составил 53%, это четвертое место среди 13 городов-миллионников России», — подчеркнул Алексей Гусев. По его словам, оперативная обстановка в Волгограде сохраняется стабильной и контролируемой.
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