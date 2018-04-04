Участника программы «Суд идёт» приговорили к семи годам за мошенничество

Нагатинский суд Москвы вынес приговор в отношении лжеадвоката и лжесудьи Владимира Орешкина (также известного под фамилией Резник). Об этом сообщает kp.ru.

Орешкин участвовал в программе «Суд идёт», которая выходила в эфир с 2005 по 2010 год на российском телевидении.

В 2012-м Орешкина осудили за крупное мошенничество. Через два года он вышел на свободу, поменял фамилию на Резник и вновь занялся незаконной деятельностью.

По версии следствия, обвиняемый, лишённый адвокатского статуса в ноябре 2015-го, пообещал банкиру уладить все дела с правоохранительными органами и судами за крупную сумму, но присвоил все деньги.

Потерпевший обратился с заявлением, и в декабре 2016 года Орешкина-Резника арестовали. В суде он полностью признал свою вину. Он приговорён к семи годам и в скором времени будет этапирован в колонию.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-проректора тюменского вуза признали виновным в многомиллионных хищениях.