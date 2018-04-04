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Участника программы «Суд идёт» приговорили к семи годам за мошенничество
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Участника программы «Суд идёт» приговорили к семи годам за мошенничество 

RT на русском 30 минут назад
Нагатинский суд Москвы вынес приговор в отношении лжеадвоката и лжесудьи Владимира Орешкина (также известного под фамилией Резник). Об этом сообщает kp.ru.
Орешкин участвовал в программе «Суд идёт», которая выходила в эфир с 2005 по 2010 год на российском телевидении.
В 2012-м Орешкина осудили за крупное мошенничество. Через два года он вышел на свободу, поменял фамилию на Резник и вновь занялся незаконной деятельностью.
По версии следствия, обвиняемый, лишённый адвокатского статуса в ноябре 2015-го, пообещал банкиру уладить все дела с правоохранительными органами и судами за крупную сумму, но присвоил все деньги.
Потерпевший обратился с заявлением, и в декабре 2016 года Орешкина-Резника арестовали. В суде он полностью признал свою вину. Он приговорён к семи годам и в скором времени будет этапирован в колонию.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-проректора тюменского вуза признали виновным в многомиллионных хищениях.
RT на русском: последние новости
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