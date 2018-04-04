Ещё
Житель Светогорска выплатит штраф 5 тыс. рублей за незаконное проникновение в жилище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Житель Светогорска выплатит штраф 5 тыс. рублей за незаконное проникновение в жилище 

Ivyborg.ru 34 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Мировым судьей Выборгского района Ленинградской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Московской области.
Вечером 4 января 34-летний уроженец Московской области, воспользовавшись тем, что хозяев не было дома, взломал входной замок гвоздодером и проник внутрь жилища.
Суд признал вину гражданина, предусмотренную ч. 1 ст. 139 УК РФ (Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и назначил ему наказание в виде выплаты штрафа в размере 5000 рублей.
Ivyborg.ru: последние новости
По факту возгорания в ТЦ "Персей" на востоке Москвы возбуждено уголовное дело Крымского таксиста убили в поселке Свердлова Тосненский работодатель пойдёт под суд за попытку подкупить полицейского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда
Сестры с электродами в мозге покончили с собой28
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»84
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля29
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран37
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение