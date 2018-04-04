Житель Светогорска выплатит штраф 5 тыс. рублей за незаконное проникновение в жилище

Вечером 4 января 34-летний уроженец Московской области, воспользовавшись тем, что хозяев не было дома, взломал входной замок гвоздодером и проник внутрь жилища.

Суд признал вину гражданина, предусмотренную ч. 1 ст. 139 УК РФ (Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и назначил ему наказание в виде выплаты штрафа в размере 5000 рублей.