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Семья погибшего при пожаре в ТЦ «Персей» получит 1 млн рублей
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Семья погибшего при пожаре в ТЦ «Персей» получит 1 млн рублей 

Свободная пресса 7 минут назад
Фото: Свободная пресса
Власти Москвы выплатят один миллион рублей родственникам погибшего в торговом центре «Персей». Распоряжение об этом было размешено на сайте мэра столицы Сергея Собянина и на сайте правительства Москвы.
«Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы выплатить единовременную материальную помощь семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 г. по адресу: г. Москва, улица Малая Семеновская, дом 28, в размере 1 млн рублей», — цитирует отрывок документа ТАСС.
Дополнительно семье погибшего будут выделены 100 тысяч рублей на организацию похорон.
Кроме того, по 500 тысяч рублей будет направлено в качестве компенсации каждому из сотрудников противопожарной службы, получившему травмы во время тушения ТЦ «Персей для детей». Известно, что всего пострадали шестеро спасателей, состояние троих из них на данный момент оценивается медиками как тяжелое.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что погибший в ТЦ «Персей» мужчина заблудился в здании. Сотрудник торгово-развлекательного центра не смог выбраться из задымленного здания, так как перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в опасную зону.
Новости о пожаре в ТЦ «Персей»: Озвучены первые версии пожара в ТЦ «Персей»
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