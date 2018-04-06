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Пострадавшие при пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве остаются в тяжелом состоянии
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Пострадавшие при пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве остаются в тяжелом состоянии 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
Состояние пострадавших при пожаре в столичном торговом центре «Персей для детей» спасателей остается тяжелым, они в реанимации, сообщил РИАМО в пятницу представитель справочной института Склифосовского.
Четвертого апреля в Москве произошло возгорание в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 600 человек. Один человек погиб, шестеро пожарных пострадали. Видео пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве>>
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