Пострадавшие при пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве остаются в тяжелом состоянии 

Состояние пострадавших при пожаре в столичном торговом центре «Персей для детей» спасателей остается тяжелым, они в реанимации, сообщил РИАМО в пятницу представитель справочной института Склифосовского.
Четвертого апреля в Москве произошло возгорание в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 600 человек. Один человек погиб, шестеро пожарных пострадали. Видео пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве>>