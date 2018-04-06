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Московские власти выплатят семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей для детей» 1 млн рублей
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Московские власти выплатят семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей для детей» 1 млн рублей 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: RT на русском
Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.
Кроме этого, правительство Москвы оплатит похороны погибшего.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы выплатить единовременную материальную помощь семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 года по адресу: город Москва, улица Малая Семёновская, дом 28, в размере 1 млн рублей», — говорится в тексте.
Документ также предполагает выплату компенсации пострадавшим при пожаре пожарным в размере 500 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в торговом центре «Персей для детей» в Москве произошёл пожар, в результате которого погиб сотрудник центра и пострадали шесть пожарных.
Очевидцы произошедшего рассказали телеканалу «360» об инциденте.
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