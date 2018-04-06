Московские власти выплатят семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей для детей» 1 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

«Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы выплатить единовременную материальную помощь семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 года по адресу: город Москва, улица Малая Семёновская, дом 28, в размере 1 млн рублей», — говорится в тексте.

Документ также предполагает выплату компенсации пострадавшим при пожаре пожарным в размере 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Персей для детей» в Москве произошёл пожар, в результате которого погиб сотрудник центра и пострадали шесть пожарных.

Очевидцы произошедшего рассказали телеканалу «360» об инциденте.