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ОП просит временно отстранить от работы проходящих по делу о челябинском детдоме педагогов
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ОП просит временно отстранить от работы проходящих по делу о челябинском детдоме педагогов 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев подал обращение в прокуратуру, региональные министерства социального развития и образования и науки Челябинской области, а также Минобрнауки РФ по делу о насилии в школе-интернате, попросив отстранить до окончания следствия от работы с детьми педагогов, проходящих по данному делу. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты в среду.
Информация о преступлениях стала известна опекунам детей в конце января 2018 года, которые 1 февраля обратились в Следственный комитет, на следующий день после оценки всех имеющихся данных было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования был задержан индивидуальный предприниматель, который, используя формально выданное ему разрешение, посещал детский дом якобы с целью оформления дальнейшей опеки над ребенком и при этом совершал насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Ему предъявлено обвинение, он арестован. По факту выдачи должностными лицами органов опеки обвиняемому в насилии над детьми вышеуказанного разрешения возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность").
"До того момента, пока следственные действия не будут завершены и не будет определен весь круг подозреваемых и потерпевших, дети и данные педагоги должны быть изолированы друг от друга. В ходе следствия могут открыться новые обстоятельства и новые факты насильственных действий, а в таком случае абсолютно очевидно, что воспитанники интерната могут быть подвергнуты воздействию и давлению", — говорится в обращении.
В письме поясняется, что, несмотря на ведущиеся в настоящее время следственные действия, по данным СМИ, ранее отстраненные от работы педагоги, проходящие по делу, вновь приступили к работе в интернате.
"Прошу вас проверить изложенные в данном обращении факты и принять срочные меры по отстранению педагогов, проходящих по следствию, от работы в данном интернате либо по переводу воспитанников интерната в другое образовательное учреждение", — говорится в заключении письма.
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