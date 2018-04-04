Полицейские ОМВД России по г.о. Клин пресекли деятельность наркопритона

Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г.о. Клин в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий задержан ранее судимый 33-летний местный житель, подозреваемый в организации притона для потребления наркотических средств.

Установлено, что злоумышленник систематически предоставлял свою квартиру, расположенную в одном из жилых домов на ул. Загородная, своим наркозависимым знакомым для употребления наркотических средств и психотропных веществ.

В момент появления сотрудников полиции в квартире находились двое местных жителей в состоянии наркотического опьянения.

В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили использованные одноразовые шприцы и бутылки с водой, необходимой для приготовления наркотических средств к употреблению.

По данному факту отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.