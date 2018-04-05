В Волгограде пенсионеру сделали массаж за 430 000 рублей

Три женщины похитили 430 000 рублей у 81-летнего пенсионера в Краснооктябрьском районе Волгограда , представившись ему сотрудницами поликлиники.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, аферистки пришли к мужчине домой, и предложили сделать ему оздоровительный массаж за символическую плату. Доверчивый пенсионер согласился. Пока одна из женщин оказывала ему «медуслугу», остальные отвлекли его супругу и похитили из квартиры крупную сумму денег. Пенсионеры не сразу заметили кражу и поэтому обратились к правоохранителям только спустя время, а не по «горячим следам».