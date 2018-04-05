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В Волгограде пенсионеру сделали массаж за 430 000 рублей
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В Волгограде пенсионеру сделали массаж за 430 000 рублей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Три женщины похитили 430 000 рублей у 81-летнего пенсионера в Краснооктябрьском районе Волгограда, представившись ему сотрудницами поликлиники.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, аферистки пришли к мужчине домой, и предложили сделать ему оздоровительный массаж за символическую плату. Доверчивый пенсионер согласился. Пока одна из женщин оказывала ему «медуслугу», остальные отвлекли его супругу и похитили из квартиры крупную сумму денег. Пенсионеры не сразу заметили кражу и поэтому обратились к правоохранителям только спустя время, а не по «горячим следам».
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