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Житель Нюксеницы попался на незаконном хранении наркотиков
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Житель Нюксеницы попался на незаконном хранении наркотиков 

Вологда.рф 43 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Больше 10 граммов марихуаны нашли у молодого жителя Нюксеницы. Мужчину задержали в одной из квартир на улице Мира.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в ходе расследования полицейские узнали, что 24-летний местный житель может быть причастен к хранению наркотиков. Когда подозреваемого задержали, при нем был обнаружен сверток из фольги. Внутри находилось вещество растительного происхождения. Как показала экспертиза, это марихуана, общий вес которой составил 10,87 грамма.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств». Санкции предусматривают до трех лет лишения свободы.
Вместе с дилером задержали еще несколько человек. Они подозреваются в употреблении запрещенных веществ, их отправили на медицинское освидетельствование. Если факт употребления наркотиков подтвердится, задержанных ждут штрафы.
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