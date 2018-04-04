Житель Нюксеницы попался на незаконном хранении наркотиков

Больше 10 граммов марихуаны нашли у молодого жителя Нюксеницы. Мужчину задержали в одной из квартир на улице Мира.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД , в ходе расследования полицейские узнали, что 24-летний местный житель может быть причастен к хранению наркотиков. Когда подозреваемого задержали, при нем был обнаружен сверток из фольги. Внутри находилось вещество растительного происхождения. Как показала экспертиза, это марихуана, общий вес которой составил 10,87 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств». Санкции предусматривают до трех лет лишения свободы.

Вместе с дилером задержали еще несколько человек. Они подозреваются в употреблении запрещенных веществ, их отправили на медицинское освидетельствование. Если факт употребления наркотиков подтвердится, задержанных ждут штрафы.