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Полиция задержала москвичку по подозрению в инсценировке ДТП на Ленинградском шоссе ради страховки
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Полиция задержала москвичку по подозрению в инсценировке ДТП на Ленинградском шоссе ради страховки 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Сотрудники полиции задержали жительницу столицы по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по городу.
«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Левобережный задержали 24-летнюю москвичку по подозрению в покушении на мошенничество. Как установили сотрудники полиции, женщина совместно с соучастниками на Ленинградском шоссе инсценировала ДТП. Затем злоумышленница предоставила в страховую компанию необходимые документы для получения денежной выплаты в размере около 600 тыс. руб. Однако данный факт вызвал сомнение у сотрудников страховой компании, и они обратились в полицию», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье «Покушение на мошенничество», подозреваемая в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Полиция Северного административного округа занимается розыском остальных соучастников инсценировки ДТП, добавили в МВД.
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