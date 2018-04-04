Полиция задержала москвичку по подозрению в инсценировке ДТП на Ленинградском шоссе ради страховки

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Левобережный задержали 24-летнюю москвичку по подозрению в покушении на мошенничество. Как установили сотрудники полиции, женщина совместно с соучастниками на Ленинградском шоссе инсценировала ДТП. Затем злоумышленница предоставила в страховую компанию необходимые документы для получения денежной выплаты в размере около 600 тыс. руб. Однако данный факт вызвал сомнение у сотрудников страховой компании, и они обратились в полицию», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье «Покушение на мошенничество», подозреваемая в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Полиция Северного административного округа занимается розыском остальных соучастников инсценировки ДТП, добавили в МВД.