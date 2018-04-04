11 бывших полицейских осуждены за получение взяток на Дону

Установлено, что полицейские, работавшие в ростовском аэропорту, систематически вымогали взятки за непринятие мер при нарушении пассажирами правил авиационной безопасности.

Суд признал экс-правоохранителей виновными по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки должностному лицу) и приговорил их к условным срокам лишения свободы и штрафам в размере до 200 тыс. рублей.

Кроме того, осужденные на три года лишены права занимать должности в государственных органах.