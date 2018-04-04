Камышинские школьники награждены за содействие полиции в задержании преступников

3 апреля 2018 года начальник Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» подполковник полиции Дмитрий Крупецкий вручил благодарственные письма и ценные подарки камышинским школьникам Ивану Маркову и Андрею Мартыненко. Подростки были поощрены за содействие полиции в раскрытии преступления.

25 марта 2018 года в полицию обратился 81-летний житель одного из сёл Камышинского района, который сообщил, что в этот день к нему домой зашел неизвестный мужчина, занимающийся продажей постельного белья. При осуществлении расчетов незнакомец выхватил из рук пенсионера сверток с деньгами в сумме свыше 30 тысяч рублей и скрылся на автомобиле.

Раскрыть преступление оперативникам помогла информация, которую сообщили двое местных школьников. Увидев на территории села незнакомый автомобиль, они не только запомнили его марку, но и государственные регистрационные номера. В ходе введенного плана «Перехват» машина и водитель были задержаны на территории Ольховского района.

На церемонию награждения были приглашены учащиеся специализированных кадетских классов школ Камышинского района.