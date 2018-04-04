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Камышинские школьники награждены за содействие полиции в задержании преступников
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Камышинские школьники награждены за содействие полиции в задержании преступников 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 49 минут назад
3 апреля 2018 года начальник Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» подполковник полиции Дмитрий Крупецкий вручил благодарственные письма и ценные подарки камышинским школьникам Ивану Маркову и Андрею Мартыненко. Подростки были поощрены за содействие полиции в раскрытии преступления.
25 марта 2018 года в полицию обратился 81-летний житель одного из сёл Камышинского района, который сообщил, что в этот день к нему домой зашел неизвестный мужчина, занимающийся продажей постельного белья. При осуществлении расчетов незнакомец выхватил из рук пенсионера сверток с деньгами в сумме свыше 30 тысяч рублей и скрылся на автомобиле.
Раскрыть преступление оперативникам помогла информация, которую сообщили двое местных школьников. Увидев на территории села незнакомый автомобиль, они не только запомнили его марку, но и государственные регистрационные номера. В ходе введенного плана «Перехват» машина и водитель были задержаны на территории Ольховского района.
На церемонию награждения были приглашены учащиеся специализированных кадетских классов школ Камышинского района.
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