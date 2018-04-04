22-летний житель Котельничского района, застреливший 17-летнюю студентку, признан виновным: суд вынес приговор

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), а также ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

Как сообщалось ранее, 15 декабря 2017 года в следственные органы поступила информация о без вести пропавшей 17-летней девушке, которая в последнее время проживала по месту обучения — в Котельничском районе Кировской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в поле у деревни Зайцевы Котельничского района было обнаружено тело пропавшей со следами насильственной смерти, а именно огнестрельным ранением в области шеи. На место незамедлительно выехали сотрудники СУ СКР по Кировской области и УМВД России по Кировской области.

«Следствием и судом установлено, что 15 декабря в вечернее время девушка находилась на территории пилорамы в компании молодых людей, где последние распивали спиртное. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 22-летний осужденный предложил потерпевшей выпить спиртного, однако девушка отказалась. Тогда молодой человек, действуя из хулиганских побуждений, используя как незначительный повод отказ потерпевшей употребить с ним спиртное, достал незарегистрированное охотничье ружье, зарядил в него патрон и прицельно произвел выстрел в область шеи девушки. От полученного огнестрельного ранения она скончалась на месте происшествия», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

После убийства осужденный совместно с очевидцем преступления вывезли тело в поле у деревни Зайцевы, где закопали в снег. Желая скрыть следы преступления, молодой человек выкинул оружие в реку на обратном пути следования, а телефон, принадлежащий погибшей, сжег.

При установлении первоначальных обстоятельств осужденный категорически отрицал свою причастность, однако благодаря грамотно выбранной тактике допроса и последовательного предъявления собранных доказательств он признал свою вину в убийстве и раскаялся в случившемся.

21-летнему подельнику следователь вменял заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления — убийство, совершенное из хулиганских побуждений, то есть преступление, предусмотренное ст. 316 УК РФ (укрывательство преступления).

Следователь Первого отдела по расследованию особо важных дел в кратчайшие сроки установил обстоятельства произошедшего, собрал достаточную доказательственную базу, на основе которой суд вынес обвинительный приговор.

Молодому человеку, обвиняемому в убийстве, назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима , ограничение свободы на 1,6 лет. Подельнику назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото — СУ СКР по Кировской области