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Житель Юргамышского района поблагодарил сотрудников полиции за раскрытие преступления
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Житель Юргамышского района поблагодарил сотрудников полиции за раскрытие преступления 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 49 минут назад
На имя начальника УМВД России по Курганской области генерал-майора полиции Олега Ильиных поступило благодарственное письмо от жителя деревни Кочегарова Юргамышского района. Гражданин выражает слова благодарности сотрудникам МО МВД России «Юргамышский» за проявленный профессионализм в раскрытии преступления:
— Хочу выразить особую благодарность и глубокую признательность за индивидуальный подход к моей проблеме, за оказанную помощь, поддержку, человеческое понимание… Неравнодушие к проблемам граждан и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей данными полицейскими могут служить примером не только молодому поколению, но и тем, кто работает в органах внутренних дел не первый год.
В феврале этого года потерпевший едва не стал жертвой кражи. Злоумышленники пытались украсть зерно со склада, но установленная там сигнализация спугнула похитителей. Фермер незамедлительно обратился с заявлением в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции в течение нескольких часов удалось задержать группу лиц, подозреваемых в проникновении в помещение склада зернохранилища.
Как установило следствие, ранее у фермера было украдено более полутора тонн зерна. В этот раз злоумышленники вновь пытались совершить кражу. Местный житель ввел в заблуждение своих знакомых уверив, что работает на владельца склада, который разрешил взять зерно за невыплаченную заработную плату.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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