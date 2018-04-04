Житель Юргамышского района поблагодарил сотрудников полиции за раскрытие преступления

На имя начальника УМВД России по Курганской области генерал-майора полиции Олега Ильиных поступило благодарственное письмо от жителя деревни Кочегарова Юргамышского района. Гражданин выражает слова благодарности сотрудникам МО МВД России «Юргамышский» за проявленный профессионализм в раскрытии преступления:

— Хочу выразить особую благодарность и глубокую признательность за индивидуальный подход к моей проблеме, за оказанную помощь, поддержку, человеческое понимание… Неравнодушие к проблемам граждан и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей данными полицейскими могут служить примером не только молодому поколению, но и тем, кто работает в органах внутренних дел не первый год.

В феврале этого года потерпевший едва не стал жертвой кражи. Злоумышленники пытались украсть зерно со склада, но установленная там сигнализация спугнула похитителей. Фермер незамедлительно обратился с заявлением в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции в течение нескольких часов удалось задержать группу лиц, подозреваемых в проникновении в помещение склада зернохранилища.

Как установило следствие, ранее у фермера было украдено более полутора тонн зерна. В этот раз злоумышленники вновь пытались совершить кражу. Местный житель ввел в заблуждение своих знакомых уверив, что работает на владельца склада, который разрешил взять зерно за невыплаченную заработную плату.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.