Таксиста задержали по подозрению в ограблении АЗС в Самаре

По данным источника в правоохранительных органах, уже 2 апреля подозреваемый был задержан — это 48-летний несудимый мужчина, который работает водителем такси.

Обыск у него уже провели, мужчина задержан. Признает ли он вину, пока не известно.