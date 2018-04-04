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Таксиста задержали по подозрению в ограблении АЗС в Самаре
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Таксиста задержали по подозрению в ограблении АЗС в Самаре 

Волга Ньюс 53 минуты назад
По данным источника в правоохранительных органах, уже 2 апреля подозреваемый был задержан — это 48-летний несудимый мужчина, который работает водителем такси.
Обыск у него уже провели, мужчина задержан. Признает ли он вину, пока не известно.
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