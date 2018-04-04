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Пожилая пара из Коммунара стала жертвой воров в собственном доме
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Пожилая пара из Коммунара стала жертвой воров в собственном доме 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В Гатчинском районе Ленобласти полиция приступила к расследовании разбоя в отношении пожилой супружеской пары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Как сообщает ведомство, инцидент произошёл 3 апреля около пяти часов утра в городе Коммунар Гатчинского района двое неизвестных преступников в масках, отжав стеклопакет окна второго этажа, проникли в частный дом на Павловской улице. Затем, угрожая предметом, похожим на пистолет, 79-летнему хозяину квартиры и его 82-летней жене, связали их, чтобы беспрепятственно вынести из дома 50 тыс. рублей, ювелирные изделия, мобильные телефоны и документы.
Сумма материального ущерба составила 125 тыс. рублей. Пострадавший мужчина в состоянии средней тяжести был госпитализирован в местную больницу.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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