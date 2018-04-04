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Главу транспортной компании обвиняют в хищении более трёх миллионов рублей
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Главу транспортной компании обвиняют в хищении более трёх миллионов рублей 

АиФ Пермь 50 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В отмывании денег в крупном размере обвиняют главу транспортной компании из Перми.
Как рассказали в прокуратуре Пермского края, руководитель крупной компании, которая занимается железнодорожными грузоперевозками, более полутора лет похищал деньги фирмы. В общей сложности, ему удалось присвоить более трёх миллионов рублей. Директор оформлял документы на оказание транспортных услуг. Затем, чтобы создать видимость их исполнения, составлял фиктивные отчеты. Отмывал деньги с помощью компании брата. Руководитель направлял различные суммы в его организацию якобы на погашение остатков задолженности по договору лизинга.
Мужчину обвиняют в отмывании денег. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Перми. На имущество организации, через которую выводились украденные миллионы, наложен арест.
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