Главу транспортной компании обвиняют в хищении более трёх миллионов рублей

В отмывании денег в крупном размере обвиняют главу транспортной компании из Перми Как рассказали в прокуратуре Пермского края , руководитель крупной компании, которая занимается железнодорожными грузоперевозками, более полутора лет похищал деньги фирмы. В общей сложности, ему удалось присвоить более трёх миллионов рублей. Директор оформлял документы на оказание транспортных услуг. Затем, чтобы создать видимость их исполнения, составлял фиктивные отчеты. Отмывал деньги с помощью компании брата. Руководитель направлял различные суммы в его организацию якобы на погашение остатков задолженности по договору лизинга. Мужчину обвиняют в отмывании денег. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Перми. На имущество организации, через которую выводились украденные миллионы, наложен арест.