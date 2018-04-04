Бастрыкин пытается вменить судье растление малолетних 

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в ККС Челябинской области с представлением о возбуждении уголовного дела в отношении федерального судьи в отставке, который обвиняется своими родственниками в растлении малолетних.
Региональная ККС рассмотрит материалы на бывшего судью-цивилиста Коркинского городского суда Сергея Югова на внеочередном заседании. По данным сетевого издания 31tv.ru, сводный брат судьи обвинил его в совращении своей дочери в 2009 году (на тот момент ей исполнилось 11 лет) и домогательствах к ее младшей сестре. В 2016 и 2017 годах родители дважды обращались с заявлением в местный следственный отдел СКР. После доследственной проверки заявителям было отказано в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием события преступления», а также «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования». После этого они направили ряд обращений официальным лицам, в частности губернатору Челябинской области, председателю СКР, председателю Совета Федерации.
В декабре 2017 года Югов подал заявление о добровольной отставке, которое было удовлетворено региональной ККС. В марте 2018 года сообщалось, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова официально попросила Бастрыкина проверить жалобу на бывшего судью.