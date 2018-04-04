В Чувашии оперативники УЭБ и ПК выявили факты реализации незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере

Препараты, которые предлагал приобрести житель Чебоксар , в государственном реестре лекарственных средств не значились, следовательно, оборот их на территории России запрещен.

Предприниматель попал в поле зрения оперативников в декабре прошлого года: полицейским поступила информация, что в республике осуществляется сбыт незарегистрированных лекарств, объявление о продаже которых чебоксарец разместил в Интернете. В ходе мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике сумели собрать доказательства незаконной деятельности предпринимателя, была осуществлена проверочная закупка препаратов, после чего в отношении 32-летнего жителя Чебоксар СУ СКР по Чувашии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238.1 УК РФ.

Оперативники собрали доказательства, что с октября 2016 по март 2018 года чебоксарец реализовал препаратов на сумму свыше 150 000 рублей. В ходе обыска у него было обнаружено еще более 850 таблеток, стоимость которых составляет примерно 130 000 рублей. Происхождение изъятых средств устанавливается, с учетом того, что они не прошли обязательную сертификацию, данные препараты могли представлять опасность для здоровья потребителей.