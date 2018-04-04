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В Южноуральске женщину ограбили прямо на рабочем месте
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В Южноуральске женщину ограбили прямо на рабочем месте 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Межмуниципальный отдел МВД России «Южноуральский» обратилась с заявлением 49-летняя местная жительница, которая сообщила, что на работе неизвестные лица похитили сумку с документами и кредитной картой, с которой впоследствии сняли денежные средства в сумме 44 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска МО МВД провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили, что данную кражу совершил 60-летний неработающий, ранее неоднократно судимый житель города Коркино. Полицейские выяснили, что подозреваемый зашел в здание одной из организаций города, где увидел вставленный в дверь ключ. Мужчина открыл замок, зашел в кабинет и похитил сумку с находящимися в ней денежными средствами, банковской картой и пин-кодом. Далее снял наличность с карты, после чего сумку с кошельком и документами выбросил, а деньги потратил на личные нужды.
«По данному факту следственным отделом МО МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что кражи оставленных без присмотра вещей — один из видов часто совершаемых преступлений. В целях недопущения подобных случаев и сохранности личных вещей стражи правопорядка рекомендуют: находясь на работе, в учебных заведениях, учреждениях, в кафе, ресторанах, развлекательных заведениях, не оставляйте без присмотра принадлежащие вам мобильные телефоны, ювелирные украшения, сумочки, не доверяйте хранение своих вещей незнакомым людям. Также, не следует хранить пин-коды совместно с банковской картой.
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