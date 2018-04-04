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В Челябинской области погиб 10-летний мальчик, дотронувшись до оборванного провода на улице
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В Челябинской области погиб 10-летний мальчик, дотронувшись до оборванного провода на улице 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Троицке Челябинской области 10-летний мальчик дотронулся до оборванного провода на улице и погиб от удара электрическим током. Об этом сообщает представитель Следственного управления СК России по региону.
Днём 4 апреля 2018 года возле одного из частных домов города Троицка обнаружили тело 10-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током. По предварительной версии, гуляя на улице, мальчик затронул оборванный провод.
Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч.2 ст.109 УК РФ).
Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и виновных должностных лиц.
Расследование уголовного дела взял под особый контроль руководитель регионального следственного управления СКР.
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