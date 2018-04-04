В Троицке ребенка убило током на улице

"4 апреля возле одного из частных домов города Троицка обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током. По предварительной информации, мальчик гулял на улице и затронул оборванный провод. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и виновные должностные лица. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления.