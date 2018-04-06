Ребенок, поднявший провода на улице в Троицке, погиб от удара током

Троицке ребенок скончался от удара электрическим током, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

ЧП произошло 4 апреля на улице Расковой в районе дома №17. 11-летний мальчик поднял провода линии связи, лежавшие на земле.

Предварительно установлено, что работники ПАО «Ростелеком» своевременно не демонтировали оборванные провода.

"В свою очередь, работники МУП «Электротепловые сети» допустили ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей при монтаже и эксплуатации линии электропередач, допустив соприкосновение проводов линии связи и линии электропередач, в результате чего проводами линии связи была повреждена изоляция проводов линии электропередач и провода линии связи оказались под высоким напряжением", — рассказывают в ведомстве.

Прокурор Троицка организовал проверку, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры.